Tapetes de serragem homenageiam profissionais da saúde em Minas

Decoração dos tapetes de serragem homenageando vítimas da COVID-19 e os profissionais da saúde na Igreja de São José em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

No Dia deé celebrado a eucaristia e, em Minas Gerais, a tradição de efeitar as ruas de várias cidades comse transformou ao longo dos anos em uma mistura de fé e mensagens de apoio. Neste ano, os desenhos coloridos homenagearam osque estão na linha de frente do combate à pandemia de COVID-19 e às vítimas da doença.