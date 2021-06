Catedral Cristo Rei doa marmitas para pessoas em situação de rua em BH

Catedral Cristo Rei fez mutirão para distribuir marmitas no feriado de Corpus Christi em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Catedral Cristo Rei da Arquidiocese de Belo Horizonte, distribuiu nesta quinta-feira (3/6), no Corpus Christi, uma ação de distribuição de marmitas para famílias em situação de rua e vulnerabilidade social no Centro Comunitário do Bairro Tupi. da Arquidiocese de, distribuiu nesta quinta-feira (3/6), no Corpus Christi, uma ação de distribuição depara famílias em situação de rua e vulnerabilidadesocial no Centro Comunitário do Bairro Tupi.

A voluntária Ozana de Fátima Cabral Silva participou do preparo das marmitas que foram doadas ao centro comunitário do bairro. "Os marmitex são distribuídos toda sexta-feira, mas decidimos fazer neste feriado 220 marmitas em solenidade ao corpo e sangue de Cristo, que é a celebração que leva Cristo espiritual. Hoje estamos nos preocupando com o material e também o espiritual”, comentou.

Preparo e montagem de marmitas, na Catedral Cristo Rei, para pessoas em situação de rua em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

De acordo com a assessoria da Arquidiocese de BH, a ação de distribuição de marmitex foi iniciada em 12 de feveiro deste ano e acorre geralmente toda sexta-feira. O projeto já distribuiu mais de três mil marmitas desde o início dos trabalhos. Ação de distribuir marmitas em BH começou em 12 de janeiro de 2021 e já entregou mais de 3 mil refeições (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A assessoria de imprensa da Arquidiocese informou que as famílias em situação de rua que recebem a doação são cadastradas para que os voluntários possa ir até a essas pessoas para fazer a entrega da refeição. Já nos centros comunitários, a alimentação é feita no local e, de acordo com o cadastro, é realizada a distribuição das marmitas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves