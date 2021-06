Cidade do interior de Minas fecha as portas para turistas no feriado

Prefeitura de São João Batista do Glória também decretou lockdown nos dias 3, 6 e 13 de junho, quando somente postos de combustíveis e farmácias poderão funcionar (foto: Acervo - Diocese de Guaxupé)

A preocupação com a pandemia de COVID-19, a falta de leitos em hospitais da região e a proximidade com a divisa do Estado de São Paulo levaram a Prefeitura de São João Batista do Glória, cidade a 14 quilômetros de Passos, no Sudoeste de Minas Gerais, a proibir, por decreto, a entrada de turistas no feriadão de Corpus Christi.



O município, que possui belezas naturais, é muito procurado por turistas do interior paulista, das cidades no seu entorno e de outras regiões de Minas Gerais. O movimento triplica em feriados prolongados como este, de Corpus Christi.

De 3 a 14 de junho fica proibido o funcionamento de pousadas, hotéis, casas de aluguel para fins turísticos, atrativos turísticos e congêneres.



O documento também proíbe música ao vivo em bares e restaurantes e a prática de esportes coletivos e de contato.





Comércio fechado

Em São João Batista do Glória, foi decretado lockdown nos dias 3, 6 e 13 de junho. Somente poderão funcionar postos de combustíveis e farmácias.