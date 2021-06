Vacinômetro em Minas: veja quantas pessoas foram vacinadas na sua cidade

Número de diagnósticos positivos para a doença em 24 horas em Minas é o terceiro maior desde o início da pandemia (foto: Pixabay/ Reprodução )

Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

COVID-19 em Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) atualizou, nesta quarta-feira (2/6), números que mostram que 4.928.532 pessoas já foram vacinadas no estado. Desse total, 2.382.765 já receberam as duas doses.Belo Horizonte: 766.951Juiz de Fora: 177.508Uberlândia: 157.112Contagem: 134.681Montes Claros: 88.237Betim: 78.659Uberaba: 77.067Governador Valadares: 60.143Divinópolis: 56.012Ipatinga: 50.340Santa Luzia: 46.586Nova Lima: 24.586Os números correspondem à primeira dose da vacina. Confira neste link como está a vacinação e outros dados relativos à COVID-19 em sua cidade.



Minas confirmou 15.133 casos e 324 mortes de COVID-19 em 24 horas. O número de diagnósticos positivos para a doença em 24 horas é o terceiro maior desde o início da pandemia. O recorde foi em 9 de abril, 16.479, seguido pelo de 25 de março, com a confirmação de 14.062.



De acordo com o boletim epidemiológico, 1.594.420 pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus e, desse total, 40.880 morreram pela doença no estado.



A média móvel de mortes, por data de notificação, é de 191.Em 20 de abril, a média móvel era 210. Em duas semanas, houve queda de 9%, o que mantém a curva de transmissão em estabilidade. (Com Márcia Maria Cruz)