Balanço: Contagem suspende festas e aglomerações no último fim de semana

Ação da patrulha "Pacto pela Vida", em Contagem (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

A patrulha “Pacto pela Vida”, formada pelos fiscais da prefeitura, guardas civis e Polícia Militar de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, divulgou na tarde desta quarta-feira (2/6) o balanço das ações de interrupção de festas clandestinas na cidade e o funcionamento irregular de estabelecimentos, no último fim de semana.

A autuação poderá virar multa, cujo valor varia entre R$ 7 mil e R$ 35 mil.

Na última sexta-feira (28/5), a patrulha “Pacto pela Vida” interditou um bar, localizado no Bairro Eldorado, onde havia cerca de 100 pessoas aglomeradas; a maioria sem máscara de proteção. No estabelecimento, também foram encontradas duas máquinas caça-níqueis e pessoas jogando, conduta que é proibida por lei.

De acordo com o superintendente da Guarda Civil, Rone Machado, a equipe chegou ao local por meio de denúncia.

“Após diálogo com o dono do local, conseguimos entrar e constatar irregularidades, como desrespeito aos protocolos sanitários e duas máquinas caça-níqueis. Além disso, o local deveria ter encerrado suas atividades às 20h, conforme estabelece o Decreto Municipal de enfrentamento à COVID-19. Após verificadas todas essas situações, a equipe adotou as medidas cabíveis”, informou Machado.

Os agentes de fiscalização embargaram o local, a Guarda Civil acompanhou a dispersão do público e a PM apreendeu os equipamentos e encaminhou o caso às autoridades judiciais.

No sábado (29/5), a equipe de fiscalização conseguiu acabar com uma festa no Clube Parque Aquático da Fonte, realizada no bairro Tupã, onde havia cerca de 600 pessoas.

A equipe chegou após o setor de inteligência da Guarda Civil obter informações pelas redes sociais sobre a realização do evento. Os responsáveis foram identificados e autuados.

A patrulha ressalta a importância das denúncias, pela população, de desrespeito às regras em vigor no município durante a pandemia, que podem ser feitas anonimamente por meio da Central 153.