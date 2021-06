Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha no feriadão em BH

O Parque das Mangabeiras, um dos mais tradicionais de BH, permanecerá aberto neste feriado de Corpus Christi (3/6) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) cronograma de funcionamento dos órgãos e estabelecimentos municipais para o feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quarta-feira (3/6). A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, nesta quarta-feira (2/6), ode funcionamento dos órgãos e estabelecimentos municipais para o feriado de, comemorado nesta quarta-feira (3/6).









O comércio terá permissão para abrir as portas, desde que observe as regras estipuladas pela PBH. Veja como vão funcionar estabelecimentos públicos e privados neste feriadão.





O que abre

Parques e zoológicos

Abertos de 3 a 6 de junho, de 8 às 17h.

Visitação requer agendamento prévio por meio do site da PBH. O Aquário da Bacia do Rio São Francisco não será aberto em função das medidas restritivas de segurança e prevenção à COVI-19.





Feiras

A maioria vai abrir das 7h às 13h. Algumas terão funcionamento facultativo. O cronograma completo está disponível no site da PBH.





Hospitais, UPAs e centros de saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospitais, Central de Internação, SAMU, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs e Unidades 24h: Funcionarão normalmente 24h. Centros de Saúde: serão abertos exclusivamente para aplicação da vacina contra COVID-19, das 7h30 às 14h.





Restaurantes Populares

Funcionamento normal, com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua.





Transporte coletivo

O transporte vai operar no dia 3 de junho com quadro de horários de domingo e feriados, porém com reforço nas linhas que atendem áreas comerciais. Os usuários podem consultar os horários de sua linha no portal da PBH ou pelo APP Siu Mobile.





Cemitérios municipais

A visitação a sepulturas está temporariamente suspensa. Abertos de 3 a 6 de junho, das 7h às 19h, exclusivamente para atendimento e realização de sepultamentos. O acesso está restrito a 10 pessoas por sepultamento. Plantão administrativo para agendamento de sepultamento: das 7h às 19h.





Centros de referência para a população de rua

Funcionam normalmente, de 8h30 a 12h30.





Sepultamento gratuito

Plantão das 8h às 17h, na Rua Tupis, 149, 1º andar - Centro. Telefone: (31) 3277-9834





Limpeza urbana

Os serviços de coleta domiciliar de lixo e coleta seletiva de recicláveis funcionarão normalmente no dia 3. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) permanecerão abertas em horário integral.





Conselho Tutelar

Atendimento 24h no Plantão Centralizado (quinta e sexta-feira).





Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Funcionarão das 8h às 12h e das 14h às 18h com equipe de plantão.





O que fecha

Museus e Centros Culturais

BH Resolve

Centros de assistência social (A exceção são os abrigos, casas de passagem, residências Inclusivas, repúblicas e pós-alta hospitalar, cujas atividades serão mantidas)

Banco de Alimentos e segurança alimentar

Centros de referência (mulher, idoso, jovens, pessoas com deficiência, LGBT)

Academias da Cidade

Centros de Convivência

Centro de Controle de Zoonoses, incluindo laboratório e centros de esterilização de cães e gatos

Centros de Especialidades Médicas, farmácias, laboratório distrital e central e a alta complexidade

Comércio

Comércio varejista não contemplado na fase de controle: segunda-feira a sábado, entre 9h e 20h;

Comércio atacadista da cadeia de atividades varejistas autorizadas a funcionar, exceto de recicláveis: segunda-feira a sábado, entre 5h e 17h;

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de galerias de lojas e centros de comércio: segunda-feira a sábado, entre 9h e 20h;

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping centers: segunda-feira a sábado, entre 10h e 21h;

Atividades no formato drive-in: segunda-feira a sábado, entre 14h e 23h59;

Serviços de alimentação, para consumo no local: restaurantes, cantinas, sorveterias, bares e similares: segunda-feira a sábado, entre 11h e 19h. Não há restrição de dia e horário para a entrega em domicílio e retirada;

Comércio de alimentos em veículo automotor: segunda-feira a sábado, entre 11h e 19h.