Operação da PM no Corpus Christi começa com apreensões em Minas

Policiais abordaram veículos na MGC-356, na Região Centro-Sul da capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







Na véspera do feriado de Corpus Christi (2/6), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou um efetivo nas rodovias estaduais e federais delegadas para, além de prevenir acidentes e crimes de trânsito, combater o tráfico de drogas, explosivos e armas, e proteger as divisas. Ainda nas primeiras horas, ocorreram apreensões em Belo Horizonte e no interior.





09:09 - 02/06/2021 Chuvas dão uma trégua até sexta-feira (4/6) durante o feriado em Minas Canes Pacem Viarum foi na MGC-356, perto do BH Shopping, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, com a abordagem de veículos na rodovia e revista dos ocupantes.



“Hoje nós já tivemos apreensão de 230 quilos de maconha, um veículo roubado e dois presos perto de Itaúna. No local da operação (em BH) tivemos dois presos por uso de drogas e mais um por porte de munição 556, de fuzil, indo de ônibus para o Rio de Janeiro”, explicou o major Carlos Alberto Aleixo Júnior, subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que avaliou positivamente o saldo do início da operação.



Polícia apreendeu munição para fuzil com homem que viajava para o Rio de Janeiro (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



Capitão Layla Brunella, chefe da Sala de Imprensa da PMMG, mostra material apreendido em BH





Bagagem de passageiros de ônibus é revistada (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Participam da operação conjunta o Comando de Policiamento Especializado (CPE), o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) e os canis regionais da Polícia Militar. O major Aleixo explica que haverá fiscalização com radares móveis, etilômetro, bloqueios nas rodovias e também nas divisas para evitar a entrada de materiais ilícitos.





Ele também reforçou as dicas para garantir a segurança nas viagens, como não ingerir bebidas alcoólicas se for dirigir, verificar as condições do veículo, conduzir somente com habilitação, programar paradas ao longo do trajeto para evitar o cansaço, entre outras.





Por segurança, a Polícia Militar não informa o número de policiais que atua na operação. Os cães farejadores vão apoiar os militares em 27 pontos do estado e são importantes nas apreensões.



“Detectado o indício de suspeição, é feita a ação do cão, que faz a detecção e, uma fez localizada, ele dá a indicação e o militar faz a verificação com o dono (do veículo ou objeto) ou testemunha”, explica o capitão Lélis, comandante da Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca).



A operação deve continuar até a manhã de segunda-feira (7/6).