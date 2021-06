BH: Igreja Boa Viagem terá corredor de luz para a bênção no Corpus Christi

Em Santa Luzia, a exemplo da Páscoa, jovens vão fazer os tapetes no entorno e interior do santuário (foto: Gustavo Werneck/EM/D.A Press)

Uma novidade para os belo-horizontinos no feriado de quinta-feira (3), dia de Corpus Christi. O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na Região Centro-Sul da capital, prepara o “corredor de luz”, um caminho feito a velas, que iluminará o jardim do templo. No local, logo após a missa (às 19h), poderão passar carros com as famílias para receber a bênção. O endereço é Rua Sergipe, 175, Bairro da Boa Viagem, em Belo Horizonte.

Às 18h, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai se unir aos peregrinos do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Durante a celebração, será oficializada a mudança de nome do Santuário Arquidiocesano (anteriormente, Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem – Santuário da Adoração Perpétua). Este ano, no templo, não haverá os tradicionais tapetes devido à pandemia.





Também na quinta-feira (3/6), dom Walmor estará na Catedral Cristo Rei, às 10h30, para celebrar a eucaristia, na solenidade de Corpus Christi. A recepção aos peregrinos ocorrerá na entrada da catedral que fica na Rua Campo Verde, 150, Bairro Juliana, na Região Norte de BH.





Durante a celebração, dom Walmor dedicará homenagem aos vencedores do concurso cultural Minha História no Centenário, promovido pela Arquidiocese de BH. O concurso incentivou os fiéis de todas as paróquias da rquidiocese, na Capital e em outros 27 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a enviarem textos e vídeos com suas lembranças relacionadas à vivência da fé.





Mais cedo, às 9h, o arcebispo celebrará missa, na Capela Curial São Francisco de Assis (Igrejinha da Pampulha), na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3000, na Pampulha.





Tradições

No Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia, em Santa Luzia (RMBH), os tradicionais tapetes de serragem serão confeccionados ao redor do templo e no interior da Igreja.





A programação das celebrações de Corpus Christi no Santuário de Santa Luzia prevê missas às 6h, 7h e às 19h, seguida de adoração ao santíssimo Smsacramento e procissão motorizada. A programação será concluída com missa às 20h e Canto do Te Deum, na Rua do Serro, 352, no Centro, em Santa Luzia (MG).





Em Sabará, na Região Metropolitana de BH, o tradicional tapete será preparado no Centro Histórico. Haverá procissão motorizada com bênção do santíssimo no Centro da cidade. Na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, as nissas serão celebradas às 9h e às 15h. Às 16h, haverá carreata. Às 17h30, bênção com o santíssimo sacramento no Centro Histórico, onde será preparado o tradicional tapete para a procissão com a eucaristia. Às 19h, a programação será concluída com missa. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição fica na Praça Getúlio Vargas, S/N, Sabará.

Corpus Christi

No Dia de Corpus Christi, a Igreja, no mundo inteiro, celebra o mistério da eucaristia e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A celebração é uma referência à quinta-feira santa, quando se deu a instituição da eucaristia, durante a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos.