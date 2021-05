Corpus Christi: veja os horários de funcionamento do comércio em BH

De acordo com a CDL, a empresa que decidir funcionar deverá conceder para cada empregado que trabalhar neste dia uma folga compensatória (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Veja os horários

Folga compensatória

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informou que o comércio poderá funcionar durante o(3/5).Estabelecimentos podem abrir, segundo a CDL, de acordo com o Segundo Termo Aditivo à Convenção Coletiva do Comércio de Belo Horizonte 2021/2022, respeitando-se o horário de funcionamento estipulado pela Prefeitura de Belo Horizonte ().Atividades autorizadas em funcionamento no interior de galerias de lojas e centros de comércio: segunda-feira a sábado, entre 9h e 20hAtividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping centers: segunda-feira a sábado, entre 10h e 21hServiços de alimentação, para consumo no local: restaurantes, cantinas, sorveterias, bares e similares: segunda-feira a sábado, entre 11h e 16h.Não há restrição de dia e horário para a entrega em domicílio e retirada.Atividades no formato drive-in: segunda-feira a sábado, entre 14h e 23h59minComércio de alimentos em veículo automotor: segunda-feira a sábado, entre 11h e 16h.Comércio varejista não contemplado na fase de controle: segunda-feira a sábado, entre 9h e 20h.Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista autorizada a funcionar, exceto comércio atacadista de recicláveis: segunda-feira a sábado, entre 5h e 17h.De acordo com a CDL, a empresa que decidir funcionar deverá conceder para cada empregado que trabalhar neste dia uma folga compensatória.A folga precisa ser concedida no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado trabalhado. Caso o prazo não seja cumprido, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, remunerada com acréscimo do adicional de 100% sobre o valor da hora normal.