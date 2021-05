CDL/BH vai recorrer da decisão da Justiça sobre funcionamento do comércio

Justiça suspende liminar que autorizava funcionamento do comércio aos domingos em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte () vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (), que suspendeu a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Municipal , que permitia a abertura doaospara os estabelecimentos comerciais associados à entidade.

Na tarde dessa quarta-feira (12/5), a Prefeitura de Belo Horizonte havia informado que iria recorrer da decisão do magistrado.





De acordo com a decisão do TJMG desta quinta-feira (13/5), voltam a valer as determinações presentes no Decreto Municipal 17.304/2021, que flexibilizou o funcionamento do comércio, mas manteve o impedimento de abrir aos domingos.





A CDL/BH entende que não é o funcionamento dessas atividades o causador do aumento do número de casos da COVID-19 na cidade.





evitar aglomerações nas vésperas e no Dia das Mães.



A CDL/BH reitera ainda que a autorização para a abertura facultativa do comércio aos domingos é de fundamental importância para a recuperação econômica de muitos estabelecimentos que ficaram mais de seis meses fechados durante essa pandemia. Na ação proposta na semana passada , a entidade solicitava a abertura aos domingos exatamente paranas vésperas e no Dia das Mães.A CDL/BH reitera ainda que a autorização para a abertura facultativa do comércio aos domingos é de fundamental importância para a recuperação econômica de muitos estabelecimentos que ficaram mais de seis meses fechados durante essa pandemia.

A entidade ressalta ainda que nas cidades do entorno da capital o comércio está funcionando normalmente.



Contagem já até autorizou a abertura de casas de festas e eventos. Segundo a entidade, é de conhecimento público que moradores de Belo Horizonte estão se deslocando para consumir em estabelecimentos das cidades vizinhas.



Diante desse cenário, a CDL/BH entende que não existe a menor lógica em manter as restrições em Belo Horizonte.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte