PBH derruba liminar que autorizava comércio a funcionar aos domingos

Primeira decisão

Na decisão desta quinta, a desembargadora cassou a liminar obtida pela CDL/BH sob a alegação de que as regras da PBH para o funcionamento do comércio na capital mineira não desamparam os empresários na grave crise econômica que o Brasil vive por causa da COVID-19.Outro argumento da magistrada para julgar procedente o recurso da PBH foi o posicionamento emitido pelo, no ano passado, em que concedeu autonomia para estados e municípios decidirem sobre normas sanitárias.A desembargadora também disse que Belo Horizonte conta com apoio técnico de profissionais especializados, com corpo técnico qualificado, contendo diversos profissionais da saúde.“Além do mais, especificamente no âmbito da pandemia, ao Magistrado recai a tarefa do exercício de ponderação entre os bens jurídicos da vida/saúde pública e da atividade econômica. E, nesse cenário, conforme, entendimento supratranscrito, a partir de critérios científicos, tem-se preponderado a vida/saúde pública, com o mínimo de implicações possíveis na atividade econômica”, destacou.Com isso, o decreto publicado pela PBH segue em vigor. A portaria autoriza o funcionamento de padarias, açougues, sacolões e supermercados aos domingos. Também estão autorizados a abrir lojas de materiais de construção, autopeças, bancas de jornal e clubes e serviços de lazer.entrou em contato com a CDL/BH e aguarda retorno.A autorização obtida pela CDL/BH, por meio de um mandado de segurança acolhido pela Justiça, permitia o funcionamento do comércio de seus associados aos domingos. A decisão foi disponibilizada na última segunda-feira (10/5).Na ocasião, o juiz Maurício Leitão Linhares, da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal., considerou a norma da prefeitura de liminar o funcionamento do comércio aos domingo ilegal e abusiva, já que, segundo ele, não está embasada em nenhuma lei ou decreto em vigor.Entre os setores contemplados na liminar da CDL/BH, estavam os bares e restaurantes filiados à entidade