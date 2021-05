Minas Gerais tem 80% de ocupação dos leitos de UTI/COVID

Pacientes com COVID-19 têm ficado mais tempo internados

Apesar das flexibilizações do isolamento social em Minas Gerais , o estado ainda tem ocupação de 80% nosde Unidade de Terapia Intensiva () COVID. Já os deestão com 74,68% de ocupação nos hospitais mineiros. Os números são desta quinta-feira (13/05).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a incidência de hospitalizações caiu 7% na última semana. O chefe da pasta, Fábio Baccheretti, explica que, mesmo com queda na entrada de novos pacientes, os infectados têm ficado mais tempo internados, possivelmente por conta das novas cepas.

“Nesse momento estamos percebendo uma permanência maior do paciente pós-COVID nos hospitais”, observou. Baccheretti destacou que o momento ainda exige cautela, porém a capacidade assistencial do estado foi restabelecida.

“Temos algumas regiões que estão tendo alívio, por apresentarem uma folga na capacidade assistencial. Saímos do momento de colapso, vivenciado há 50 dias, em que todo o estado estava na mesma situação ruim, o que não viabilizava transferência de pacientes entre macros. Voltamos ao patamar normal, em que o estado passa a ser heterogêneo de novo. Algumas regiões estão indo bem, com tendência de melhora. Outras estão estabilizadas”, explicou.

Ainda segundo Baccheretti, a superação do cenário de colapso é reflexo da onda roxa, medida emergencial adotada em março para conter o avanço do novo coronavírus no momento mais crítico da pandemia no estado.

“A nossa conclusão é que a onda roxa foi efetiva e ajudou a salvar vidas. Conseguimos reduzir a projeção do pico em até 20%. Isso significa que o pico de óbitos, que foi de 504, poderia ter sido de 600”, destacou.

