Minas recebe novo lote da CoronaVac para aplicar a 2ª dose

Mais de 200 mil doses da CoronaVac devem chegar hoje a Minas (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG )



A aplicação da segunda dose da vacina que está atrasada em idosos deve começar na próxima semana. Isso porque Minas Gerais deve receber uma remessa com 207.800 doses da CoronaVac na noite desta quinta-feira (13/05).





Considerando que o estado recebeu 140 mil doses no início da semana, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, espera conseguir atingir a maior parte do grupo de pessoas que aguardam a segunda dose, que representa cerca de 375 mil pessoas.









“Na hora de vacinar, busque, sim, a sua vacinação, porque é a saída da pandemia”, alertou o secretário em coletiva de imprensa no início da tarde desta quinta-feira (13/05).





Grande parte dos vacinados com a CoronaVac já passou do prazo de 28 dias estipulado para a aplicação da segunda dose. Segundo o secretário, embora o estudo mostre eficácia de 14 a 28 dias, a imunidade também será adquirida após o prazo – o que ainda está em estudos. “É muito importante que se vacine mesmo após os 28 dias. Vale esse apelo à população que vá se vacinar.”



Mais vacina, menos mortes

Fábio Baccheretti também ressaltou que houve queda consistente na taxa de mortes nas faixas etárias que já receberam as duas doses da vacina, o que demonstra a eficácia da imunização.





“Nas semanas iniciais do ano, tivemos média de óbito de 8% a 9% entre os pacientes com mais de 90 anos. Essa taxa, nas últimas semanas, se estabilizou em torno de 2,5%. O comportamento também se alterou na faixa entre 80 e 89 anos, com picos de 23,1% no início do ano para 9,7% agora. A vacinação tem demonstrado o poder de conter a pandemia”, disse.