COVID-19: após recorde de casos e mortes, Campo Belo restringe comércio

Campo Belo registra recorde de casos de COVID-19 (foto: Portal Voz/divulgação) Campo Belo, no Sul de Minas, decidiu restringir o funcionamento do comércio para tentar conter avanço da COVID-19. Um novo decreto publicado começa a valer nesta sexta-feira (21/5) e segue até o dia 6 de junho. A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiuo funcionamento dopara tentar conter avanço da. Um novopublicado começa a valer nesta sexta-feira (21/5) e segue até o dia 6 de junho.

De acordo com o boletim municipal, a cidade soma 8.852 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 139 mortes. Na última terça-feira (18/5) foram 104 casos e quatro mortes em 24 horas. “Não tínhamos tido 100 ou mais casos durante a pandemia. Chegamos aos noventa e poucos, mas não ultrapassamos disso”, afirma a assessoria de imprensa da prefeitura.

19:35 - 20/05/2021 BH reduz oferta de centros de saúde com funcionamento 24 horas COVID-19, mesmo depois que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi cedida para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. “Na unidade disponibilizamos leitos de enfermaria para desafogar a Santa Casa. O prédio, onde funciona o Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS), é usado para atendimento de pacientes da UPA, que não estão infectados pelo novo coronavírus”, completa. Neste cenário, o município não tem mais leitos de UTI, mesmo depois que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi cedida para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. “Na unidade disponibilizamos leitos de enfermaria para desafogar a Santa Casa. O prédio, onde funciona o Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS), é usado para atendimento de pacientes da UPA, que não estão infectados pelo novo coronavírus”, completa.

Para tentar frear esse avanço, a prefeitura decidiu restringir o funcionamento do comércio. Um novo decreto publicado começa a valer nesta sexta-feira (21/5) e segue até o dia 6 de junho. Segundo o documento, bares estavam funcionando até as 23h e, agora, somente até as 20h. A partir desse horário, esses estabelecimentos só podem atender de modo delivery. Supermercados não podem abrir aos domingos.

O decreto diz que academias, igrejas e templos religiosos ficam restritos a receber apenas 50% das pessoas. O esporte coletivo não será permitido.

Até então, reuniões familiares eram permitidas, mas com esse aumento de casos, qualquer tipo de festa está proibido.