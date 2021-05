Prefeitura informa que 'não há evidências' de variante indiana em BH

Novas cepas colocam eficácia de vacinas contra a COVID-19 em risco (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 3/2/2021)

Belo Horizonte não registra, ao menos oficialmente, qualquer evidência de circulação da variante indiana do novo coronavírus em seu território. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde.

"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que ainda não foi informada oficialmente sobre a nova variante indiana doe também não há evidências dessa variante em circulação em Belo Horizonte", informou a pasta em nota.

A administração Alexandre Kalil (PSD) também esclareceu que é "necessário manter as recomendações sanitárias" para conter o vírus.

Fazem parte delas a higiene das mãos, o distanciamento social e o uso de máscaras, principalmente.

Primeiros casos no Brasil

Nesta quinta-feira (20/5), o Governo do Maranhão confirmou seis casos de infecção pela cepa indiana. Tratam-se de integrantes do navio MV Shandong da Zhi, de Hong Kong.

A embarcação saiu da Malásia, passou pela África do Sul e está em alto-mar, nas proximidades de São Luís, com 23 tripulantes. O navio veio ao Brasil para trazer minério de ferro a serviço da Vale.

Dos 23 tripulantes, 14 estão com COVID-19. Um deles, indiano de 54 anos, precisou ser levado a um hospital da capital maranhense.

Eles tiveram contato com cerca de 100 pessoas. O Governo do Maranhão informou que vai testar esse grupo para monitorar a nova cepa e impedir sua proliferação.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a nova variante B.1.617 como de "preocupação global". Ela agora está ao lado das cepas de Manaus, da África do Sul e do Reino Unido.

Além do Brasil, a Argentina já registrou casos de infecção pela variante indiana do coronavírus na América do Sul.