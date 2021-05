Transmissão do novo coronavírus retorna à fase controlada em BH

--> --> --> -->

Atual situação da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

A taxa de transmissão do novo coronavírus por infectado caiu e retornou à zona de controle em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (20/5). De acordo com o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, o fator RT sofreu queda de 1 para 0,99, portanto no limite da fase de menor risco.

O chamado fator RT estava no patamar intermediário desde o dia 12. Foram seis balanços em sequência na fase de alerta. No nível atual, em média, 99 pessoas se infectam com o coronavírus a cada 100 vítimas da pandemia na capital mineira.

Vista do Bairro Palmares, em Belo Horizonte: capital mineira registra 525 mortes por COVID-19 só em maio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Outros dois indicadores fundamentais da pandemia, as ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com COVID-19, tiveram movimentos contrários nesta quinta.

Na terapia intensiva, o quadro foi de queda na taxa: de 79,9% para 78,2%. Ainda assim, a estatística continua na fase crítica da escala de risco, acima dos 70 pontos porcentuais.

A situação grave persiste desde 26 de fevereiro nas UTIs. São 58 boletins e 83 dias consecutivos.

Já a ocupação dos leitos de enfermaria teve aumento em relação ao balanço anterior: de 59,1% para 61,4%. Por isso, o parâmetro está na faixa de alerta. Esse é o patamar desde 12 de abril: 28 atualizações da prefeitura e 38 dias em sequência.

Casos e mortes

Belo Horizonte chegou a 4.854 mortes por COVID-19 nesta quinta-feira. São 37 a mais que no boletim epidemiológico anterior. Com mais essas, BH computa 525 vidas perdidas para a pandemia só em maio, 26,2 por dia, em média.

Já o número de casos se aproxima de 200 mil. São 198.008 – 8.080 em acompanhamento e 185.074 recuperados, além dos óbitos já informados.

Vacinação em BH

Belo Horizonte vacinou 731.740 pessoas contra a COVID-19 até esta quinta-feira com a primeira dose. Outras 337.145 já receberam a segunda.

Segundo números da prefeitura, 7.125 profissionais e moradores de asilos e residências terapêuticas públicos já tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 167.488 trabalhadores da saúde, 14.438 servidores da segurança pública, 454.294 idosos acima de 60 anos e 88.395 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

BH vacinou 35,9% do seu público-alvo até esta quinta-feira com a primeira dose, sendo que 16,5% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

A cidade recebeu 1.451.825 doses de vacina para se proteger da COVID-19 até esta quinta: 802.885 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 486.196 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.