COVID-19 em MG: macrorregião Jequitinhonha retorna para a onda vermelha

Mapa mostra a situação atual de Minas Gerais na batalha contra a pandemia (foto: Divulgação/Imprensa MG)

A macrorregião Jequitinhonha apresentou piora nos indicadores da COVID-19 e vai retornar para onda vermelha do Minas Consciente, plano criado pelo governo estadual para a retomada econômica. A decisão do Comitê Extraordinário COVID-19, nesta quinta-feira (20/05), já entra em vigor no próximo sábado (22/05).





Mesmo diante da piora, os números gerais do estado refletem uma melhora nos indicadores. As internações em UTIs específicas para o tratamento da COVID-19 caíram 6,71% nas últimas quatro semanas. Atualmente, a taxa de ocupação encontra- se em 78% - índice 3% menor do que o registrado na última semana. Por outro lado, a taxa de positividade permanece estável (37%).





As outras regiões de Minas continuarão nas ondas definidas na semana passada. Desse modo, seguem na onda amarela as regiões: Norte, Sudeste, Triângulo do Norte e Vale do Aço. Já na onda vermelha permanecem as regiões Centro, Centro-Sul, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Oeste, Sul e Triângulo do Sul. Nenhuma região está na onda verde.





Cautela

Segundo o secretário de Estado de Saúde, médico Fábio Baccheretti, o momento ainda exige cuidado e atenção, apesar da capacidade assistencial do governo estadual ter sido restabelecida.





“Estamos em um momento de incerteza. Tivemos uma queda no número de casos, os óbitos estão caindo bastante, mas o momento é de grande atenção para saber como será o comportamento daqui para frente. Algumas regiões estão mostrando picos, enquanto outras estão caindo”, afirmou.





Disse, ainda, que o estado voltou a ser heterogêneo. “Isso é positivo para que não haja um colapso geral, como há dois meses. Já conseguimos transferir pacientes. Mas todos os cuidados devem ser mantidos”, disse.





COVID-19 em Minas

Entretanto, os números são altos no estado. Minas confirmou 9.330 casos e 295 mortes por COVID-19 em 24 horas. Com esse número, o estado chegou a 38.222 mortes no total. O número de casos está próximo de ultrapassar a marca de 1,5 milhão. Ao todo, desde o início da pandemia, 1.492.530 pessoas se contaminaram com o novo coronavírus.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.