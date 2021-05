Variante indiana do coronavírus está presente em 44 países, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira (noite de terça, 11, no Brasil) que a variante do novo coronavírus que causou a explosão recente de contágios na Índia está presente em pelo menos 44 países.



A autoridade mundial em matéria de saúde informou que a variante B.1.617, detectada na Índia em outubro passado, foi identificada "em 44 países, nas seis regiões da OMS", e acrescentou ter recebido "informes de que também foi detectada em outros cinco países".



Fora da Índia, foi no Reino Unido onde foi detectado o maior número de casos da B.1.617.



A OMS qualificou esta semana esta variante como "preocupante". É uma das razões, embora não a única, que explica a explosão de casos de covid na Índia, atualmente o epicentro da pandemia no mundo.



Ela se soma, assim, à lista de outras variantes surgidas em Reino Unido, Brasil e África do Sul, consideradas mais perigosas do que a versão original do coronavírus, seja porque são mais contagiosas, letais ou resistentes a algumas vacinas.



No que diz respeito à variante indiana, ela foi somada à lista porque é mais contagiosa.



Segundo estatísticas oficiais, cerca de 4.000 pessoas morrem diariamente de covid-19 na Índia, onde o balanço total da epidemia beira os 250.000 mortos.