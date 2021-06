Feriado prolongado será de clima fresco e chuvas fracas em Minas

O Feriado de Corpus Christi terá céu azul na capital e temperatura próxima dos 30 °C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) feriado prolongado, Minas amanheceu com céu claro e algumas nuvens. Os termômetros podem chegar aos 29 °C até o nesta quinta-feira (03/6) em Belo Horizonte.



Já a maior temperatura sofre ligeiro declínio de sexta (04/5) a domingo (06/6), aumentando a nebulosidade e trazendo sensação de ar fresco, o que pode melhorar a umidade. Há chance de chuvas apenas nas regiões da faixa leste. Em ritmo deprolongado, Minas amanheceu comclaro e algumas nuvens. Os termômetros podem chegar aos 29 °C até o nesta quinta-feira (03/6) em Belo Horizonte.Já a maior temperatura sofre ligeiro declínio de sexta (04/5) a domingo (06/6), aumentando ae trazendo sensação de ar fresco, o que pode melhorar a. Há chance deapenas nas regiões da faixa leste.

O Inmet aponta que nas demais regiões o sol aparece entre nuvens, e na faixa Leste podem ocorrer nevoeiros e névoa úmida durante o período da madrugada com pequena possibilidade de chuvas fracas durante o sábado (5/6) e domingo (6/6) no Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

De acordo com os meteorologistas, o declínio na maior temperatura não traz a sensação de frio, mas sim pode melhorar a qualidade do ar, elevando a taxa de umidade para 33% em Minas Gerais.

A temperatura mínima do estado foi em Monte Verde na Região Sul, 5,7 °C. A máxima será no Extremo Norte e poderá chegar aos 34 °C, deixando a umidade do ar inferior a 30%, situação que ocorre também na Região Noroeste, onde terá névoa seca durante todo o fim de semana.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen