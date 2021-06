Minas Gerais terá mais pancadas de chuvas com trovoadas nesta terça (1/6)

Vista do amanhecer no Anel Rodoviário em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) chuvas com trovoadas devem ocorrer em quase todo o estado, incluindo a região do Triângulo Mineiro, que vinha sofrendo até então com um grande período de seca no início deste ano. Depois das chuvas registradas em boa parte do estado na noite de segunda-feira (31/5), o cenário deve se repetir nesta terça-feira (1/6): pancadas decomdevem ocorrer em quase todo o estado, incluindo a região doMineiro, que vinha sofrendo até então com um grande período deno início deste ano.

De acordo com o Inmet, nas Regiões Oeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro, Sul e Central Mineira a previsão é de que também ocorram chuvas com trovoadas até ao final do dia. Nestas regiões o céu fica nublado. Nas demais áreas o sol aparece entre nuvens.

A temperatura mínima no estado foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, que marcou 5,1°C. A máxima está prevista para o Extremo Norte de Minas, com até 35°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira