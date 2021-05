BH pode ter pancadas de chuva isoladas à noite; confira a previsão para MG

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O domingo começou com céu claro, apesar da presença de muitas nuvens, em Belo Horizonte, mas pode terminar com pancadas de chuva isoladas. A previsão é do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte. A temperatura máxima em BH poderá chegar aos 29ºC, com umidade relativa do ar mínima na casa de 40%.Já em Minas Gerais, existe possibilidade de pancadas de chuva à tarde nas Regiões Sul, Campos das Vertente e Zona da Mata. Ontem, foi registrada a ocorrência de chuva na Região Sul, com volume de 19mm em Maria da Fé e 13,2mm em Varginha.Os termômetros devem “bater” os 35ºC em Montalvânia, no Norte do estado, região que também deve registrar a menor umidade do ar, em torno dos 25%. Já a menor temperatura nesta madrugada foi de 8,9ºC em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas. A mesma temperatura também foi registrada em Águas Vermelhas, no Norte do estado.