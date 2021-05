Tempo ensolarado predomina em BH; temperatura pode chegar aos 33ºC

Tempo amanheceu com névoa seca em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM- DA Press- Belo Horizonte-MG)

Segundo o meteorologista do Inmetro, Claudemir de Azevedo, a temperatura continuará em elevação, também no domingo (30/5), em toda a Grande-BH.

Contrariando todas as tendências, a temperatura mais baixa registrada na madrugada de sexta para sábado, foi de 10ºC em Águas Vermelhas, no Norte do estado. A máxima, também na mesma região, poderá chegar a 36ºC. Nas outras regiões de Minas Gerais haverá sol entre nuvens, com possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva à tarde nas regiões Sul e Zona da Mata.

O domingo (30/5) também deverá ser quente e ensolarado em todo estado. Pancadas poderão ocorrer na região Sul.





O último sábado de maio (29/5) amanheceu, com poucas nuvens. A paisagem foi tomada porseca. Amínima registrada em Belo Horizonte foi 17ºC, durante a madrugada, na região da Pampulha. Apode chegar aos 33ºC. O tempo continua seco, como é comum no outono. A previsão é que a umidade relativa do ar fique em 35% no período da tarde.