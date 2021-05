MG registra 236 mortes e 8.916 novos casos da COVID-19 nas últimas 24 horas

Paciente com variante indiana em Juiz de Fora pode ter alta domingo

Vacinação: BH chega a 40% de vacinados com a 1ª dose contra COVID

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).