Vacinação: BH chega a 40% de vacinados com a 1ª dose contra COVID

Pouco mais de 370 mil pessoas estão completamente imunizadas em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte chegou, nesta sexta-feira (28/5), à importante marca de 814.594 pessoas vacinadas com a primeira dose. A quantidade corresponde a 40% dos belo-horizontinos com direito a receber a vacina nos postos de saúde. Ainda que o país como um todo caminhe a passos lentos na imunização contra o coronavírus,chegou, nesta sexta-feira (28/5), à importante marca de 814.594 pessoas vacinadas com a primeira dose. A quantidade corresponde a 40% dos belo-horizontinos com direito a receber anos postos de saúde.

O monitoramento mostra que 808.212 vacinas da CoronaVac foram distribuídas à população, além de 395.626 da AstraZeneca.





Foram aplicados ainda 141.356 imunizantes da Pfizer aos grupos com comorbidades – a segunda dose da vacina alemã não foi distribuída pela PBH.

Brasil vacinou 21%

A capital mineira tem ritmo mais acelerado na vacinação do que o Brasil. Até agora, o país vacinou 44.827.770 pessoas com a primeira dose, o que representa 21,17% de sua população. Foram 891.763 doses aplicadas nas últimas 24 horas.

Em sua posse como ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga disse que a meta era que pelo menos 1 milhão de pessoas fossem imunizadas diariamente.





Do total de vacinados no Brasil, 21,9 milhões receberam a segunda dose, o que representa 10,37% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou que 96.501.079 vacinas foram distribuídas aos estados e municípios.