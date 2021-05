BH tem queda em todos os índices de monitoramento da COVID-19

BH registrou 39 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, número acima da média recente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os três indicadores usados pela Prefeitura de Belo Horizonte para monitorar a disseminação do novo coronavírus na capital registraram pequena queda em relação ao último balanço, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.





Por sua vez, a ocupação das UTIs regrediu de 79,2% para 77,7%. Apesar disso, a situação continua preocupante, já que a classificação aparece na cor vermelha.





Atualmente há 1.063 leitos de terapia intensiva disponíveis para os pacientes nas redes do Sistema Único de Saúde (SUS) e particular.



Nos hospitais públicos, a ocupação está atualmente em 84,1% (a oferta é de 579 vagas). Nos privados, 70% dos 484 leitos estão preenchidos.





A ocupação das enfermarias na capital caiu de 64% para 61,3%. A oferta total é de 2.084 leitos. No SUS, 58,7% das 1.260 vagas estão sendo usadas por pacientes. Na rede particular, a porcentagem é maior, 65,3%, com 824 lugares para internações disponíveis.





Nessa quinta-feira (27/5), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) acenou com a possibilidade de liberar novos setores da economia para estender o horário de funcionamento ou reabrir as portas.



A evolução nos números é um indício de que o município pode ter novidades nas próximas semanas.

Mortes por COVID-19

Ainda que os indicadores tenham caído, Belo Horizonte registrou número de mortes por COVID-19 acima da média: foram 39 registros em 24 horas.



A cidade chegou aos 5.040 óbitos no total desde o início da pandemia.



São 204.527 casos, sendo que 191.826 pessoas se recuperaram da doença.





Entre as mortes contabilizadas desde o último balanço, quatro delas estão na faixa etária de 20 a 39 anos e outras 13 de 40 a 59 anos, que ainda não foram contemplados com a vacinação.



Além deles, 22 pessoas que perderam a vida para a COVID-19 são maiores de 60 anos, faixa mais atingida pela doença – foram 4.103 vítimas até o momento.



Com 2.721 mortes, os homens superam as mulheres (2.319).

Vacinação

A prefeitura já aplicou 1.362.076 vacinas contra a COVID-19. Pelo menos 814.594 pessoas já receberam a primeira dose, enquanto 375.477 tomaram a dose de reforço.



De acordo com o boletim, 808.212 vacinas da CoronaVac foram distribuídas à população, além de 395.626 da AstraZeneca.





Foram aplicados ainda 141.356 imunizantes da Pfizer aos grupos com comorbidades – a segunda dose da vacina alemã não foi distribuída pela PBH.