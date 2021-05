COVID-19: Timóteo vacina professores para a volta das aulas presenciais

Professora da rede municipal de ensino de Timóteo feliz por receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação)

As aulas presenciais em Timóteo serão retomadas na segunda-feira (31/5) com a maioria dos profissionais da Educação imunizados com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Nesta sexta-feira (28/5), a Secretaria Municipal de Saúde aplicou o imunizante em 897 profissionais da educação.

Foram vacinados professores, trabalhadores das escolas com 59 anos ou mais e acompanhantes do ensino básico – creches, educação infantil, ensino fundamental e médio e profissionalizante (Senai e EJA).



A vacinação foi realizada no CEFET-MG, câmpus Timóteo, no Bairro Centro Norte, e encerrada às 16h.



O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Educação, Professor Vespa, esteve na sede do CEFET para acompanhar a vacinação e conversar com os professores e trabalhadores da Educação.



“Hoje foi mais um dia importante em termos de vacinação contra a COVID-19 em nosso município. Nossos professores e servidores da Educação começaram a ser imunizados, o que é um alívio, porque na próxima segunda-feira as aulas serão reiniciadas. Foi comovente testemunhar a alegria e a satisfação de todos que lá estiveram. Aos poucos, com fé em Deus, vamos vencer mais esse desafio”, disse o prefeito.



Alívio para os professores

Para o professor do CEFET-MG Jean Cotta Coura, a vacinação garantiu mais tranquilidade e um retorno mais seguro nesta retomada das aulas: “É bom voltar com todos protegidos e um alento saber que estamos imunizados com a primeira dose da vacina”.



Índima Oliveira, funcionária da Creche Irmã Lila, disse que receber a dose da vacina foi um grande alívio: “Estamos felizes pela volta, mas estamos mais aliviadas por receber a primeira dose. Só de ter tomado (a vacina) já é muito bom, pois achava que ia demorar muito. Veio antes do reinício das aulas”.



Leandro Lira Gonzaga, professor no Colégio Batista e Fibonacci Pré-Vestibular, lembrou que o momento de vacinação dos professores e trabalhadores em Educação é extremamente importante para vencer a pandemia.