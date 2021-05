Timóteo retomará as aulas presenciais na segunda-feira (31/5)

As crianças serão recebidas na escola por uma servidora da educação, que vai aferir a temperatura corporal de todas logo na entrada (foto: Prefeitura de Timóteo/Divulgação) As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Timóteo serão retomadas na segunda-feira (31/5) em sistema híbrido, com revezamento das turmas em 50%. Cerca de 6 mil alunos de 15 escolas, 3 Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) e 12 creches conveniadas estão sendo convocados para o retormo.



Nos portões de acesso, uma servidora estará encarregada de aferir a temperatura corporal dos alunos.



As salas de aula foram todas demarcadas com distanciamento de 1,5m entre as carteiras, que também têm, segundo a SME, dispensers com álcool 70%. Além disso, serão disponibilizados sabonete líquido para alunos e professores.



A SME informou que as cozinhas das escolas também passaram por adequações para manter o distanciamento exigido entre as profissionais na hora da produção da merenda.



Não haverá recreio e cada sala terá um horário previamente determinado para o lanche. Cada professor receberá protetor facial e duas máscaras para uso diário em sala de aula.



O calendário escolar de 2021 foi refeito. O ano letivo recomeça na segunda-feira (31/5) e termina em dezembro com dois recessos: um na última semana de julho e outro em outubro, na semana do Dia das Crianças (12/10) e do Professor (15/10).



“A partir de agora, os alunos trabalhão com livros didáticos em sala e com orientação de estudos para desenvolver em casa”, disse Márcia Lessa, acrescentado que os pais não são obrigados a enviar os alunos para a escola, mas a SME espera contar com a parceria de todos para que a retomada nos sistema híbrido transcorra sem atropelos.



Segundo Márcia Lessa, subsecretária de Educação, a situação da COVID-19 no município está mais tranquila, com a vacinação avançando e a queda nos números de contaminações e óbitos.



Ela afirmou que "o cenário está favorável e com a cooperação de todos vamos assegurar o direito a todos a uma educação de qualidade e com toda a segurança necessária”, disse.



Para reforçar o apoio pedagógico aos alunos foram criados grupos no WhatsApp e Telegram para acompanhamento e retirada de dúvidas sobre o conteúdo educacional.