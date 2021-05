Artistas de Patos de Minas poderão receber auxílio emergencial

Vereadores de Patos de Minas podem votar o projeto de lei que cria o auxílio para profissionais do meio cultural nesta quinta-feira (27/5) (foto: Câmara Municipal de Patos de Minas/Divulgação) Patos de Minas pelo Executivo cria um auxílio emergencial para a classe artística da cidade. Seriam duas parcelas de R$ 300.

Existe a expectativa de votação do PL nesta quinta-feira (27/5), durante sessão ordinária do Legislativo.



O objetivo é reduzir danos aos trabalhadores da cultura da cidade do Alto Paranaíba com a queda de oferta de trabalho em 2021 por causa da pandemia de COVID-19.



A proposição assinada pelo prefeito Luís Eduardo Falcão Ferreira ainda não foi votada pelos vereadores, mas o texto diz que serão utilizados "recursos ordinários que seriam aplicados na realização do evento cultural denominado Fenapraça, o qual foi impossibilitado de ocorrer nos moldes tradicionais".



O PL ainda fala que vai alcançar vários profissionais do meio cultural de Patos de Minas, como artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte, para o recebimento do auxílio emergencial cultural.



Será de reponsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer a elaboração e divulgação do Edital de Chamamento Público, com procedimentos e requisitos para solicitação do auxílio.