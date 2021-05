Timóteo deixa onda vermelha e vai para a amarela, mas com restrições

Timóteo, uma das principais cidades do Vale do Aço, flexibilizou suas atividades econômicas por meio de decreto publicado nesta quarta-feira (5/5) (foto: PMT/ Divulgação ) A Prefeitura de Timóteo publicou, nesta quarta-feira (5/5), o Decreto nº 5.435, que trata das medidas excepcionais ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, por causa da migração da onda vermelha para a onda amarela do Plano Minas Consciente.

O decreto ampliou o horário comercial em toda a cidade do Vale do Aço. Os estabelecimentos estão liberados a funcionar, de forma facultativa, entre 8h e 20h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 16h, nos finais de semana, desde que respeitadas as recomendações de segurança sanitária.

Os eventos de um mesmo grupo familiar, como aniversários e casamentos, estão autorizados, desde que sejam feitos com limitação de horário e duração máxima de quatro horas, além de respeitada a lotação máxima de 50% da capacidade do local onde o evento ocorrerá, além do fornecimento de álcool 70%, uso de máscaras e distanciamento social.

A liberação deverá ocorrer mediante assinatura de termo de responsabilidade junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

As igrejas deverão cumprir medidas restritivas da legislação em relação à ocupação de 50% de sua capacidade máxima, observando distanciamento de dois metros dos grupos familiares, uso de máscara e fornecimento de álcool 70%.



Bares e restaurantes podem funcionar até às 23h, com tolerância

Bares, restaurantes, lanchonetes e assemelhados poderão funcionar até às 23h. Nesses locais, está permitido o funcionamento de 50% da capacidade máxima de lotação, sendo autorizado o serviço somente às pessoas sentadas e respeitando o distanciamento de dois metros lineares entre as mesas.

Após às 23h, será permitido somente a entrega em domicílio. Também está autorizada nesses estabelecimentos comerciais a realização de show musical, mas, em contrapartida, está vetada a utilização de ambientes de dança ou locais que proporcionem aglomeração.

No caso desses estabelecimentos ficou definido uma hora de tolerância para o consumo de bebidas e alimentos servidos até às 23h, sendo que após esses prazos os locais devem ser desocupados sob pena de multa, suspensão de alvará e demais sanções administrativas.

Os proprietários desses estabelecimentos deverão afixar na entrada e no interior avisos sobre a obrigatoriedade do uso de máscara e higienização, bem como controlar a entrada de pessoas para que não exceda a capacidade máxima definida no decreto.

Permanecem proibidos os shows e eventos, mesmo que privados e que tenham acesso livre ao público mediante pagamento, consumação mínima ou similares. Também estão proibidos as saunas coletivas e circulação de trenzinhos.