Vídeo mostra homem sendo atropelado por carro de mulher embriagada

Carro da mulher perdeu uma das rodas e estourou os outros pneus no acidente (foto: PRF/Reprodução)

No vídeo, é possível ver que Márcio Agnaldo saía por um portão da empresa e estava com sua bicicleta. Nesse instante, o carro sobe na calçada em sua direção. Agnaldo tenta voltar e segurar no portão, mas é atingido pelo carro, que rodou ao descer um degrau na calçada.

Mulher embriagada foi presa em flagrante

A mulher que dirigia o carro foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, com base na análise dos vestígios de local de acidente a mulher seguia sentido Fernão Dias, ao tentar acessar a via marginal, colidiu com a defensa de concreto, perdendo o controle do veículo. Em seguida o veículo colide novamente com a defensa de concreto do lado direito, saindo de pista e invadindo a calçada, onde atingiu a vítima, que morreu no local.

A condutora do carro, Gisanara Carvalho, de 46 anos, realizou o teste do etilômetro, sendo constatado o valor 0,62mg de álcool por litro de ar expirado. A motorista e a passageira do veículo sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Samuel Libânio.

Após alta médica, ela foi presa em flagrante e encaminhada à Polícia Civil de Pouso Alegre, que confirmou o flagrante. A mulher foi levada para o presídio de Santa Rita do Sapucaí.



Nossa reportagem tentou contato com a defesa da mulher, mas até o momento não conseguimos falar com o advogado que representa a motorista.

Velório e sepultamento

Vítima era motorista de caminhão e deixava o galpão da empresa para voltar para casa (foto: Reprodução)

O velório de Márcio Agnaldo Martins foi realizado entre a noite de ontem (23/12) e a manhã desta sexta-feira (25/12), quando houve o sepultamento no Cemitério Municipal de Silvianópolis, cidade vizinha a Pouso Alegre.