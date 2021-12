Mulher embriagada atropela e mata homem que saía de empresa em Pouso Alegre

Carro ficou destruído depois de raspar em poste e bater contra o portão da empresa. (foto: Magson Gomes/Terra do Mandu)

Um motorista de caminhão foi atropelado por um carro quando deixava a empresa onde trabalhava, em Pouso Alegre, Sul de Minas. O atropelamento foi no início da noite desta quarta-feira (22/12), na Avenida Beata de Paula, no bairro Fátima I, paralela à BR-459. O teste do bafômetro confirmou que mulher que dirigia o carro estava embriagada. Ela foi conduzida em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal para a delegacia. O flagrante foi confirmado pelo delegado de plantão.



Como foi o acidente

Uma câmera de segurança da empresa onde o carro bateu registrou o acidente. O dono da empresa mostrou a imagem à reportagem, mas, a pedido da família da vítima, ainda não liberou o vídeo para a imprensa. O carro, um Honda Fit, que seguia pela BR-459, sentido Fernão Dias, sai em alta velocidade para a Avenida Beata de Paula, paralela à rodovia.

A motorista já entra na avenida perdendo o controle da direção e sobe no passeio. O funcionário da empresa de pneus estava fechando um pequeno portão e montando em sua bicicleta para ir embora, quando vê o carro se aproximando. A vítima tenta voltar para dentro da empresa, mas é atingido pela parte traseira do carro, que rodou ao descer um degrau do passeio e chicotear em sua direção.

Vítima era motorista e rodada cidades da região todos os dias

O dono da empresa contou que a vítima, Márcio Agnaldo Martins, era motorista na Pousoban há alguns anos. Ele tinha 52 anos, era casado e pai de dois filhos. Todos os dias ele dirigia um caminhão pequeno pelas rodovias do Sul de Minas. Na rotina, ele chegava na empresa no início da noite, guardava o caminhão na garagem e pequena sua bicicleta para ir embora para casa, a cerca de um quilômetro dali.

Motorista presa

A motorista do carro que causou o acidente estava acompanhada de uma outra mulher. A motorista, de 46 anos, passou pelo teste do bafômetro feito pela Polícia Rodoviária Federal, que constatou que ela havia ingerido bebida alcoólica. De acordo com o teste, a quantidade de álcool foi de 0,68 mg por litro de ar expirado no aparelho.

A motorista teve ferimentos leves. Ela foi levada pelos agentes da PRF até o Hospital das Clínicas Samuel Libânio para ser medicada. Na sequência, por voltas das 23h, a mulher recebeu alta e foi conduzida em flagrante para a delegacia da Polícia Civil. O delegado de plantão que ira determinar, confirmar ou não a prisão em flagrante da motorista.

Crime inafiançável

De acordo com as alterações na legislação de trânsito brasileira, feitas em 2018, houve mais rigor para motoristas que beberem, dirigirem e causarem acidentes que terminem com morte ou lesão corporal grave. O maior arrocho chega pelo aumento das punições previstas. Para os casos de homicídio em que houver a comprovação de embriaguez, a pena deixa de ser uma detenção com variação de dois a quatro anos e passa para reclusão entre cinco e oito anos.

Na prática, a mudança, além de aumentar o tempo da punição, permite começar o cumprimento da pena em regime fechado e não admite pagamento de fiança no caso da prisão em flagrante.