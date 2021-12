Mãe e duas filhas são presas por suspeita de tráfico de drogas em Pouso Alegre

Mais de 30 policiais participaram da operação. (foto: Polícia Civil)

Cinco mulheres e dois homens foram presos em Pouso Alegre, no Sul de Minas, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. As prisões ocorreram nesta sexta-feira (10/12), durante a ‘Operação Laços de Família’, realizada pelas polícias Civil e Militar.