Pouso Alegre reduz intervalo entre doses da vacina da Pfizer para 21 dias

Pouso Alegre terá esquema especial de vacinação na Casa da Cultura Menotti Del Picchia (foto: Terra do Mandu ) Pouso Alegre reduziu o intervalo de aplicação entre primeira e segunda dose da vacina da Pfizer contra a COVID-19. A mudança foi divulgada nesta terça-feira (23/11), após o governo de Minas reduzir o intervalo entre as doses de oito semanas para 21 dias.



A primeira dose está disponível para pessoas maiores de 12 anos. A segunda dose também está sendo aplicada nesse público, mas é necessário respeitar o intervalo específico de cada imunizantes. Confira:



• Coronavac: intervalo entre as doses é de 28 dias;

• AstraZeneca: intervalo entre as doses é de 8 semanas;

• Pfizer: intervalo entre as doses foi reduzido para 21 dias;

• Janssen: quem tomou esta vacina deve aguardar orientações.

A dose de reforço será aplicada na população acima de 12 anos que tenha tomada a segunda dose há cinco meses. Já pessoas com alto grau de imunossupressão devem tomar a terceira dose 28 dias após a segunda dose.

Vacinação contra a Covid

Por causa da redução do intervalo entre as doses da Pfizer, a prefeitura de Pouso Alegre realiza um esquema especial de vacinação contra a COVID nesta semana. Entre terça (23/11) e sexta-feira (26/11), a vacina será aplicada na Casa da Cultura Menotti Del Picchia, das 8h às 19h.



É importante destacar que os postos de saúde dos bairros Cidade Jardim, Pão de Açúcar, São Cristóvão, São João e Puericultura seguem com a vacinação normalmente, das 13h às 19h.



Para tomar a primeira dose é necessário apresentar documento com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS cadastrado em Pouso Alegre.



Já para receber a segunda ou terceira dose, basta levar um documento de identificação e a carteira de vacinação para comprovar as doses anteriores.