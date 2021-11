Duas carretas, um carro e uma moto: fogo, explosão e morte na BR-494

Carretas pegaram fogo e depois explodiram na BR-494 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

"Parecia uma cena de guerra." Assim uma profissional do Samu descreveu o cenário na BR-494, km 36, em Divinópolis, no Centro Oeste de Minas. Um acidente acabou levando a outro, um homem de 29 anos morreu e outro, de 37, está gravemente ferido. Quatro veículos foram envolvidos, que aconteceu por volta de meio-dia, e culminou com a explosão de duas carretas.



A rodovia permanecerá interditada, no trecho entre os kms 35 e 37, pelo menos até às 19h, com o desvio de trânsito sendo feito pelo perímetro urbano de Divinópolis – bairros São José ou J.A. Gonçalves.



No primeiro acidente, a rodovia foi interditada em apenas uma pista. O piloto da moto morreu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O primeiro acidente aconteceu envolvendo um Jeep Compass, que colidiu com uma moto. O piloto da moto, G.H.A, de 29 anos, morreu no local, e o homem que estava na garupa, D.P.S, de 37, foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital São João de Deus, onde permanece internado em estado grave.



Logo após o acidente, o motorista do Jeep, um homem de 82 anos, sofreu um mal súbito e também precisou ser socorrido. A filha dele, que chegou ao local pouco depois, entrou em estado de choque e foi atendida pelo Samu. Ambos foram encaminhados para o Hospital Santa Mônica.





Enquanto os profissionais do Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalhavam no local do acidente, uma carreta seguia pela pista que estava aberta (o trânsito não havia sido interditado nas duas pistas).



O motorista não conseguiu parar e, para evitar colidir com a viatura que prestava socorro às vítimas, jogou a direção do veículo para a esquerda colidindo frontalmente com outra carreta que estava carregada de escória.









Fogo e explosão









O piloto da moto, que já estava em óbito, teve o corpo carbonizado. Os motoristas das duas carretas receberam atendimento médico, mas não precisaram de internação.



As chamas da explosão atingiram todos os veículos. O corpo do piloto da moto, já em óbito, foi carbonizado (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Com o impacto, as duas carretas pegaram fogo e pouco depois houve uma explosão. As chamas atingiram todos os veículos que estavam no local do acidente, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Dois policiais militares que trabalhavam no local entraram em estado de choque e foram atendidos pelo Samu. Eles também não precisaram ser encaminhados para internação hospitalar.