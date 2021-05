COVID-19: depois de desabastecimento, Uberlândia retoma vacinação

Uberlândia convocou idosos que nasceram em 1960 (foto: Cleiton Borges/Secom/PMU) desabastecimento e de pelo menos dois dias sem vacinação, Uberlândia voltou a aplicar doses de imunizantes contra a COVID-19 nessa terça-feira (4/5). O objetivo é imunizar mais 5,5 mil idosos em primeira dose, com a vacina AstraZeneca. Depois doe de pelo menos dois dias semvoltou a aplicar doses de imunizantes contra anessa terça-feira (4/5). O objetivo é imunizar mais 5,5 mil idosos em primeira dose, com a vacina









Como de praxe, as confirmações do agendamento das pessoas cadastradas é feita por mensagem de texto no celular (SMS). O município pede que devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam essa confirmação.





A vacinação foi suspensa na sexta (30/3), depois que a prefeitura informou desabastecimento. Em nota foi dito que faltariam doses da vacina contra o coranavírus do laboratório Butantan e que a pasta local da Saúde “depende e aguarda o envio destas doses, pelo Ministério da Saúde, para dar continuidade no esquema vacinal da população e que retomará de imediato a aplicação da segunda dose assim que receber novas remessas”.





Para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste foram enviadas na segunda-feira (3/5), mais de 68 mil doses de vacinas, por meio do 15º lote recebido pelo Estado, que conta com 578 mil doses da AstraZeneca e 11,8 mil da Coronavac.





Vacinômetro

O vacinômetro local mostra que Uberlândia já aplicou 160,7 mil doses de imunizantes contra o coronavírus. A maior parte em primeira aplicação, sendo 111,4 mil destas. A dose extra final representa 49,3 mil unidades. Inda de acordo com dados do poder público, a cidade ainda tem 11,7 mil doses em estoque.





Ainda não existe uma previsão do início da vacinação de pessoas com comorbidades em Uberlândia. Nesta semana, o governador Romeu Zema anunciou que o Estado vai receber 50,3 mil doses do imunizante da Pfzier e que estas seriam usadas para aquele grupo prioritário.