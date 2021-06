COVID-19: Dom Walmor pede celeridade em vacinação

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, defendeu a celeridade nas vacinações contra a COVID-19 para que "os sinais positivos que aparecem aqui e acolá empurrem o Brasil na direção de uma vacinação ampla, séria e que atinja a todos."





Dom Walmor disse que está acompanhando a CPI da COVID, que acontece no Senado, pelos noticiários, e espera que ajude o Brasil a ser melhor "não simplesmente em questões políticas e partidárias, mas porque precisarmos urgentemente de ser uma sociedade mais justa e solidária. Um caminho de um novo tempo."



Novo estilo de vida

Ao citar o Dia Mundial da Ecologia, instituído no dia 5 de junho de 1972, por decisão da Conferência de Estocolmo, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 para tratar assuntos ambientais, debate e reflexão sobre os problemas ambientais que o planeta enfrenta, o presidente da CNBB disse que a pandemia promoveu um novo estilo de vida.

"Esperamos que, o mais breve possível, vejamos igrejas repletas de fiéis, com o novo estilo, com mais cuidado com a casa comum, de modo adequado e digno e de justiça na nossa terra que é a pátria comum de todos nós." O arcebispo ressaltou que a igreja católica tem sido exemplar nos cuidados com protocolos sanitários e com as pessoas.



Antes de se dirigir para a Catedral Cristo Rei, Dom Walmor celebrou missa na igreja de São Francisco de Assis, às margens da lagoa da Pampulha.