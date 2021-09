'Protocolo usado pela OMS', diz secretário sobre aulas em Minas

Secretário de Saúde de Minas elogiou a atualização de volta às aulas presenciais no estado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti comentou nesta terça-feira (14/09) a atualização do protocolo que define as regras das escolas mineiras para o retorno às aulas presenciais, ameaçadas por conta da pandemia de COVID-19. Baccheretti elogiou as novas regras, publicadas pelo governo de Minas na última sexta-feira (10).









O secretário de Saúde de Minas, contudo, pediu atenção à distância maior em momentos de refeições, ponto lembrado no protocolo. O governo coloca o avanço da vacinação contra o coronavírus para sustentar o preenchimento das salas de aula, inclusive com a maioria do corpo docente com a imunização completa.





"Só vale um pouco de atenção que nos refeitórios, onde a máscara é retirada para alimentação, o distanciamento de um metro e meio é obrigatório. Lembrando também que a alocação de um terço passou a ser agora 50%, aumentando então a capacidade das salas de aula e a gente poder retornar com maior número de alunos para sala de aula mantendo o uso de EPIs, uso de máscaras aos profissionais da educação, lembrando que os nossos professores já estão vacinados quase que todos eles com a segunda dose", completou Baccheretti.