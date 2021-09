COVID-19: Minas registra 34 mortes e 1.629 casos em 24 horas

Movimento na portaria ala C da Santa Casa em Belo Horizonte. Acesso exclusivo para ambulância (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Minas registrou 34 mortes e 1.629 novos casos de COVID-19, no período de 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta terça-feira (14/9).Desde o início da pandemia, em março de 2020, o estado já acumulou 2.098.724 ocorrências de contaminações, e 53.732 mortes pelo vírus.Além disso, os casos em acompanhamento são 34.582. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.Já o número total de recuperados do vírus é de 1.996.818.