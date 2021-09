Ocupação de leitos UTI COVID-19 em Uberlândia cai e fica abaixo de 50%

A taxa registrada no último domingo (12/9) ficou em 49% de ocupação. (foto: Valter de Paula/Secretaria Municipal de Governo e Comunicação)

A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em Uberlândia ficou abaixo dos 50% no último domingo (12/9). Este índice não era registrado desde dezembro do ano passado. Os dados são atualizados todos os dias através do boletim epidemiológico da cidade.

O município não registrava marcas abaixo dos 50% desde o dia 25 de dezembro de 2020, quando a cidade notificou que 48% dos leitos dedicados à COVID-19 estavam ocupados. Naquela data, a cidade tinha 37.952 casos e 709 óbitos confirmados.

Campanha de vacinação no final de semana

A Prefeitura, por meio da campanha de imunização contra o novo coronavírus, conseguiu vacinar mais de 10 mil pessoas no final de semana em que a taxa de 49% foi registrada no domingo.

Ao todo, foram 10.168 vacinas da Pfizer aplicadas para as pessoas que haviam recebido a 1ª dose entre os dias 30 de junho a 9 de julho.

A campanha continua nesta segunda-feira (13/9) no UTC e na Arena Sabiazinho, mantendo o cronograma da 2ª dose da Pfizer que foi feito no final de semana.



As equipes de saúde também irão atender aquelas pessoas que receberam a CoronaVac entre 18 a 22 de agosto.