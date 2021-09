Homem é preso suspeito de maus-tratos a cachorro

O cachorro era mantido em meio a lixo e sujeira (foto: Divulgação/Polícia Militar de Meio Amebiente) Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (13/9) suspeito de maus-tratos contra um cachorro, que foi encontrado em situação precária de alimentação e sujeira no local onde era deixado acorrentado em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O animal foi resgatado.



“O animal é de médio porte e estava com água e comida precária, em recinto desprovido de segurança, limpeza e desinfeção”, comunicou a PM.



O tutor do animal não apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento e acompanhamento do animal por médico veterinário.



O homem foi preso e levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, além de receber, como medida administrativa, multa no valor de R$ 1.183,20. O crime de maus tratos pode ser punido com pena de reclusão dois a cinco anos.



O cachorro resgatado foi encaminhado inicialmente para Centro de Controle de zoonoses. O Ministério Público Estadual será comunicado.