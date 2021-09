BH divulga novo calendário de vacinação contra a COVID-19; confira

Vacina contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou o novo calendário de vacinação contra a COVID-19 até a próxima quinta-feira (16/9). No cronograma estão inclusas a segunda dose da Coronavac e Pfizer para moradores de diversas faixas etárias.

A PBH alerta que só poderá tomar a segunda dose nesta terça o público de 28 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 21 de setembro. Confira neste link , os locais de vacinação deste grupo.

Já na quarta-feira (15/9), é a vez dos jovens com 27 anos completarem a imunização contra a COVID-19, mas só para os que tomaram a vacina da CoronaVac, com intervalo entre a aplicação das doses de 14 a 28 dias e a data no cartão esteja marcada para até dia 22 de setembro. Os postos de vacinação desta idade estão disponíveis no portal da Prefeitura

A Prefeitura explica que a segunda dose para quem tomou CoronaVac está sendo aplicada com mais antecedência devido a redução do prazo entre as doses que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS).

Na quinta-feira (16/9) a segunda dose do imunizante será aplicada em homens e mulheres com 55 anos completos que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer, desde que a data no esquema vacinal esteja marcando até dia 23 de setembro. Os pontos de vacinação deste grupo, podem ser acessados neste link

Para as pessoas que precisam tomar a segunda dose e não conseguirem comparecer ao dia da convocação de seu grupo, é necessário conferir os locais disponíveis da repescagem da vacinação. Veja a seguir os postos de acordo com cada vacina:

A PBH reforça que para tomar a vacina é necessário levar o cartão de vacina e documento com foto. O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:





