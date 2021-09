Sem novas vacinas, PBH não tem previsão de novo calendário

PBH não tem programação para vacinação no fim de semana (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aguarda a chegada de novas vacinas para divulgar o novo calendários de imunização contra a COVID. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (9/9).



O último público convocado foi para a aplicação da segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades e dose de reforço para idosos de 88 a 86 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. A vacinação ocorre hoje e amanhã.



A administração municipal aplicou a primeira dose em pessoas de 18 anos completos até 4 de setembro, no último sábado. Ainda não há previsão para a imunização das pessoas de 17 anos.



''A programação está mantida até amanhã, havendo a convocação de novos públicos, a imprensa será informada oportunamente'', disse a administração municipal.



Vacinação em BH

Belo Horizonte ultrapassou a marca de 1 milhão de segundas doses aplicadas. De acordo com o boletim, 1.002.615 unidades foram utilizadas para completar esquemas vacinais na capital mineira. Foram 13.589 aplicações em relação ao último informe.Em relação à primeira dose, 1.913.814 unidades foram aplicadas até o momento, sendo que 8.049 foram acrescidas ao boletim desde o último documento divulgado. Belo Horizonte já vacinou 84% do público-alvo com a primeira dose, enquanto 45,2% do grupo completou o esquema vacinal.Minas Gerais recebeu hoje o 49º lote de vacinas contra o novo coronavírus disponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a nova remessa conta com 353.640 de imunizantes.Ao todo são 131.040 doses da Pfizer e 223.600 da CoronaVac. Elas chegaram nesta manhã por via aérea, em dois desembarques, por volta das 8h40 e 10h40, respectivamente, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.Após serem retiradas pelo governo de Minas, as vacinas serão transportadas para a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. De lá, eles são distribuídos às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs), que encaminham as injeções aos municípios.A logística de distribuição dos imunizantes para cada município ainda não foi divulgada pela SES-MG. (Com informações de Nathália Galvani*)