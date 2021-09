Projeto COVID ZERO aponta queda no número de casos, mas pede cuidados

O Projeto de Extensão COVID ZERO, desenvolvido por professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus avançado de Governador Valadares, divulgou seu Boletim Epidemiológico, com os dados públicos relacionados à pandemia do município de Governador Valadares no mês de agosto, e apontou queda no número de casos de COVID-19.



A professora Alexandra Paiva Araújo Vieira, que integra a equipe do COVID ZERO, explicou que o coeficiente de mortalidade demonstra quantas pessoas estão morrendo por determinada doença ou agravo em uma população em um período definido.



“Esse coeficiente tem maior interferência da composição desta população e de características da própria doença, independente da quantidade de pessoas diagnosticadas. É diferente da taxa de letalidade, que demonstra o número de óbitos entre os infectados”, explicou.



Segundo ela, a taxa de letalidade é um indicador que sofre muitas interferências, dentre elas a capacidade de testagem, melhoria na detecção de casos leves e manejo destes pacientes, capacidade assistencial local entre outras, por isso deve ser avaliado com muita cautela.





Vacinação



O Boletim analisa dados públicos de Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte, em relação à COVID-19, e aponta a importância da vacinação. Nos dados analisados no mês de agosto, em Governador Valadares e Ipatinga, o COVID ZERO apurou uma curva de incidência muito semelhante durante todo período avaliado, com ocorrência de momentos críticos simultâneos, embora os valores diários de incidência por COVID-19 em Governador Valadares sejam superiores aos de Ipatinga.



Uma importante redução nesta incidência, a partir do mês de maio de 2021, foi observada nos dois municípios. Ipatinga apresentou uma média de casos de 8,2 casos novos/100 mil habitantes, e Governador Valadares 22,5 casos novos/100 mil habitantes, no mês de agosto de 2021. Juiz de Fora, em todo período avaliado, apresentou níveis mais baixos de incidência, quando comparado aos outros municípios avaliados.



No mês de agosto, a incidência diária média observada, foi de 13,3 casos novos/100 mil habitantes. Em Belo Horizonte, observou-se um aumento da incidência da COVID-19, a partir de dezembro de 2020 que perdurou até julho de 2021, desde então esse indicador apresenta sucessivas reduções, alcançando uma média diária de 21,2 casos novos/100 mil habitantes, no mês de agosto de 2021.



Variante delta



Mesmo com as baixas, a coordenação do projeto COVID ZERO, alerta para que as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina, não deixem de tomar. E também não deixem de tomar os cuidados no enfrentamento à COVID-19. E fez uma alerta em relação à variante delta.



“E importante o uso de máscara facial, mesmo por pessoas vacinadas, que podem ser infectadas por essa variante e disseminar o vírus. A melhor maneira de se proteger dessa nova variante, mesmo vacinado, é manter-se atualizado sobre a situação epidemiológica de onde se vive e seguir as orientações gerais, como higienização constante das mãos, evitar aglomerações, respeitar o distanciamento social e utilização de máscara”, alertou a coordenação.