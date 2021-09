Carro foi destruído pelas chamas, que se espalharam rapidamente (foto: Reprodução da internet/WhatsApp) Um carro foi destruído pelo fogo no início da manhã desta quinta-feira (9/9) perto da Coordenadoria de Atendimento Regional Venda Nova, da Prefeitura de Belo Horizonte. O trânsito no local foi afetado.













Carro pega fogo em rua de Venda Nova, em BH



Incêndio ocorreu no início da manhã em cruzamento atrás de uma unidade da Prefeitura de BH. Ninguém se feriu. Vídeo de um popular, enviado aos bombeiros, mostra chamas se espalhando.



Moradores tentaram apagar as chamas, mas não conseguiram. Um vídeo mostra o início do incêndio. Quando os bombeiros chegaram ao local, o carro estava tomado pelas chamas.





Ninguém ficou ferido. Como o carro ficou no meio da via, o trânsito na rua, que é estreita, ficou complicado. A Polícia Militar (PM) foi acionada para dar apoio aos bombeiros. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.