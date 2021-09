Mais 353.640 doses de vacinas contra COVID-19 chegam a Minas Gerais

Nova remessa chegou em Minas nesta quinta-feira (9/9) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Minas Gerais recebeu nesta quinta-feira (9/9) o 49º lote de vacinas contra o novo coronavírus disponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a nova remessa conta com 353.640 de imunizantes.









Após serem retiradas pelo governo de Minas, as vacinas serão transportadas para a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. De lá, eles são distribuídos às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs), que encaminham as injeções aos municípios.





A logística de distribuição dos imunizantes para cada município ainda não foi divulgada pela SES-MG.





Dados do vacinômetro do estado informam que, de janeiro até agora, Minas teve um total de 13.881.265 de aplicações de primeira dose e 5.972.969 aplicações de segunda dose dos imunizantes. Outras 480.743 receberam a dose única da Janssen.





Veja o quantitativo de cada remessa recebido em MG: