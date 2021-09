Bombeiros ainda combatem focos de incêndios na Serra do São José

Quatro aviões e um helicóptero tentam conter chamas na Serra do São José (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Equipes formadas por 25 bombeiros e 33 brigradistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) continuam atuando na Serra do São José, região de Prados, na tentativa de eliminar as chamas que queimam a vegetção desde a tarde do domingo (5/9). Eles contam com suporte de quatro aviões e um helicóptero.



08:38 - 09/09/2021 Projeto COVID ZERO aponta queda no número de casos, mas pede cuidados De acordo com o último levantamento, feito ainda no final da noite de ontem (8/9), a área atingida já passa dos 800 hectares e não foi possível eliminar todos os focos de incêndio. Segundo os bombeiros, as chamas continuam muito fortes e a vegetação é bastante densa. A expectativa era de que, com o cair da noite e a redução das temperaturas, o cenário ficasse mais favorável ao amanhecer. As equipes retomaram os trabalhos hoje bem cedo, por volta das 5h. O incêndio começou na tarde do último domingo na área rural de Prados e se espalhou muito rapidamente, atingindo a Serra de São José na segunda-feira.