Secretário de Saúde fala sobre a propagação da variante Mu em MG; acompanhe

O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, concede entrevista coletiva sobre a propagação da variante Mu do novo coronavírus nesta terça-feira (14/9). O evento ocorre Cidade Administrativa.Na pauta da conversa com os jornalistas também estão o protocolo sanitário para aulas presenciais nas escolas do estado e o avanço da campanha de vacinação.

Nesta terça-feira (14/9), Fábio Baccheretti fala sobre a variante Mu e detalha protocolo de volta às aulas presenciais (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)





Variante Mu

A chamada variante Mu é classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de interesse (VOI).





O termo é usado por especialistas para definir modalidades do vírus com peculiaridades genéticas em relação ao original, com potencial de agravar a situação da pandemia.





As característas genéticas da Mu podem torná-la mais transmissível, letal ou resistente às vacinas disponíveis no mercado.





Trata-se, no entanto, de uma variante de interesse (VOI), e não de uma variante de preocupação (VOC) como a Delta, comprovadamente mais perigosa.





No momento, os cientistas monitoram a MU para verificar se ela deve ser reclassificada como VOC.