Patos de Minas contesta governo e diz que não tem casos da variante Delta

Laboratórios recebem amostras de pacientes suspeitos: variante Delta é considerada mais transmissível (foto: Itamar Crispim/Fiocruz) A Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, contestou o governo estadual e disse que não tem casos registrados da variante Delta do coronavírus , apesar do Painel de Monitoramento do Coronavírus apontar que existem duas notificações no município.

Por isso, a administração questionou os dados. Em uma varredura, que contou com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foi descoberto que a notificação aconteceu em 2 de agosto deste ano.

Uma mulher, de 44 anos, e a filha, de dois, estavam visitando parentes que moram em Patos de Minas. Elas são do Reino Unido e vieram contaminadas.

"A mulher informou o endereço do irmão, que mora aqui na cidade. Por isso, houve essa confusão. Os casos, portanto, são importados, e não locais. O período de quarentena das duas já acabou, e elas não tiveram nenhum problema grave de saúde", explica a prefeitura.

O Governo de Minas ainda não informou se vai retirar os casos ou mantê-los no sistema, mesmo com a contaminação não acontecendo no município. Segundo a última atualização do Painel, nesta segunda-feira (13/9), há 394 casos da variante Delta em terras mineiras.