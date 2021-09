Primeiro caso de contaminado pela variante Delta é confirmado em Matozinhos

O primeiro caso da variante Delta foi confirmado em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de uma mulher com comorbidades como diabetes e hipertensão. A paciente teve a confirmação por COVID-19 no mês de julho deste ano, porém a Secretaria Municipal de Saúde só foi informada pela Secretaria de Estado de Saúde na última semana.

A mulher e os familiares que tiveram contato com ela cumpriram o período de isolamento e todos apresentaram recuperação.

De acordo com a prefeitura, todos os exames passam pelo processo de genotipagem que avalia se há alguma alteração genética daquele tipo de vírus. Nesta análise, foi apontado uma variação e encaminhado em seguida para detalhamento junto à Funed. “Conforme afirmamos, somente nesta semana a secretaria foi informada da primeira ocorrência de um caso Delta em Matozinhos", informou em nota.

O painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) mostra que são 236 amostras genotipadas que identificaram a cepa indiana em todo o estado.

A prefeitura afirma que Matozinhos já registra resultados positivos com a imunização visto que, o quadro de internações na UPA do município reduziu consideravelmente, tendo o último paciente em acompanhamento clínico na unidade no dia 20 de agosto, com alta no dia 22, sem complicações. A UPA continua recebendo pacientes positivados, mas sem alterações graves da doença.

“É preciso que a população compreenda que apesar da circulação dessa nova cepa, esse é um cenário esperado dentro de uma pandemia. Não há motivos para pânico, mas precisamos contar com a colaboração e entendimento de todos que é necessário vacinar”, afirma o executivo.