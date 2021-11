Escolas tombadas pelo patrimônio serão reformadas e restauradas

Escola Estadual Wenceslau Braz, em Itajubá, foi construída em 1910 (foto: Google Street-View)

De acordo com o governo de Minas, o DER-MG já começou o projeto de reforma e restauração das escolas, sendo que cada edificação tem uma particularidade especial, sendo necessário projeto detalhado para cada imóvel.

A Escola Estadual Wenceslau Braz, em Itajubá, foi construída em 1910. O bloco principal tem dois pavimentos e, ainda, dois anexos de um pavimento, com área de, aproximadamente, 4.050,00m².



O projeto elaborado tem a previsão de ser executado em 210 dias, no valor de R$ 183.330,17.



Segundo o DER-MG, o objetivo é corrigir problemas estruturais e deixar as instalações de acordo com as normas técnicas vigentes, de forma a não comprometer o acervo arquitetônico.





A obra na Escola Estadual Dr. João Pinheiro, em São Gonçalo do Sapucaí, foi orçada em R$ 135.778,80 (foto: Wellington Suffi/divulgação)



Em São Gonçalo do Sapucaí, o prazo previsto de execução do projeto é de 180 dias, com orçamento de R$ 135.778,80.



A Escola Estadual Dr. João Pinheiro foi fundada em 1908 com dois pavimentos e fachada alinhada às calçadas. O colégio atende cerca de 790 alunos dos ensinos fundamental e médio em um terreno de 2.042m², com área construída, aproximada, de 1.438 m².





Escola Estadual Odilon Behrens, em Guanhães, no Vale do Rio Doce, também vai ser restaurada (foto: Reprodução Redes Sociais )



A Escola Estadual Odilon Behrens, em Guanhães, no Vale do Rio Doce, foi construída em 1945 e contempla 23 salas de aula, refeitório, biblioteca, quadras poliesportivas, laboratório de informática, pátio e área verde.



O projeto pretende reforçar a parte estrutural do bloco principal e executar alguns serviços complementares. A obra foi avaliada em R$ 102.762,75 e deve acontecer no período de 180 dias.



“É com muito entusiasmo que iniciamos a execução desses três projetos de reforma e restauração. Eles demonstram o empenho do governo de Minas de melhorar as estruturas das escolas estaduais, de forma a garantir melhores infraestruturas para nossos alunos, professores e funcionários”, ressalta o diretor-geral do DER-MG, Robson Santana.